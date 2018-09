Jürgen Klopp rechazó ofrecimiento de Amazon para producir una serie de Liverpool

El medio británico Daily Mail afirmó que el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, fue quien rechazó la idea de Amazon de producir una serie sobre el equipo "red".

De acuerdo a la publicación la firma se acercó a la institución inglesa para presentar un proyecto similar al que cubre la actualidad de Manchester City llamado "All or Nothing", lo que no le gustó al alemán.

"Amazon Prime quiso ir detrás de las escenas de Anfield en esta temporada, especialmente porque Liverpool es imbatible y muestra que son un desafío importante para el City en la lucha por el título", señala el artículo.

"Dijeron que muchos en la cúpula de Liverpool estaban de acuerdo con dejar entrar las cámaras, incluso el dueño John Henry, pero Klopp tuvo la decisión final y estuvo en contra de la intromisión".

Para Klopp, no hay nada que les permita ganar con la exposición que les darán las cámaras y además que el comportamiento de la gente cambia con ellas presentes.