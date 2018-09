La dura crítica de Jose Mourinho a sus jugadores: No tuvimos la actitud que tuvo Wolverhampton

El director técnico de Manchester United, Jose Mourinho, lamentó la actitud mostrada por sus jugadores en el partido que igualaron por 1-1 ante Wolverhampton en una nueva fecha de la Premer League.

"El resultado es justo, no tuvimos un buen rendimiento. Wolverhampton se merece el empate por la forma en que afrontaron el partido. Juegan como me gusta jugar a mí, como si esto fuera una final de un Mundial", comenzó.

"Esa actitud es la que me gusta que tengan mis equipos. Esa actitud no la tuvimos nosotros, y eso hizo la diferencia", agregó sobre lo exhibido por Alexis Sánchez y sus compañeros este sábado.

Finalmente, Mourinho aseguró que "la actitud es algo que debes aprender cuando eres joven. No necesitas experiencia, es una ley básica del deporte. Esta liga no es débil, no juegas contra oponentes al 30 por ciento. Ese no es el caso de la Premier".