La notable broma de Peter Crouch por traje gigante de Lady Gaga

La intérprete Lady Gaga llegó a un evento de Elle's Women en Hollywood con un llamativo traje gigante que se llevó numerosos comentarios, siendo el del delantero de Stoke City Peter Crouch uno de los más divertidos.

El futbolista inglés, que mide 2,01 metros, escribió que la película que protagoniza la cantante devenida en actriz, "Nace una Estrella", es "una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo".

"Por eso, le presté a Lady Gaga uno de mis trajes", lanzó en Twitter, donde recibió miles de "me gusta".

A star is born is one of the best films I have seen for such a long time.

So much so I lent @ladygaga one of my suits pic.twitter.com/NWhPSFOPht