Manchester City anunció a Tinder como nuevo auspiciador

Manchester City anunció un acuerdo comercial con la reconocida aplicación de citas Tinder, que será su auspiciador durante los próximos años.

"Es una gran plataforma global que, al igual que el fútbol, ​​reúne a millones de personas todos los días en todo el mundo", según sostuvo Tom Glick, director comercial de City Football Group.

"Tenemos una gran oportunidad de explorar cómo podemos combinar el atractivo y el alcance significativo de Tinder con nuestra audiencia global para crear aún más relaciones de una manera nueva, divertida y creativa", agregó.

Se espera que esta aplicación realice acciones en los próximos días, con motivo de la previa del derbi con Manchester United.

El club en que milita Claudio Bravo hizo el anuncio a través de un globo aerostático que se desplazó por los cielos de Manchester con la frase "Tinder se tomó los cielos para sumarse a la familia del City".

"Hoy, damos el inicio a una nueva y emocionante amistad con los 'ciudadanos' de todo el mundo", de acuerdo a la publicación del club en Twitter.

Por el momento se desconocen los alcances reales de esta unión, pero se espera que al primer equipo masculino, el femenino y también al club de la MLS, New York City.

Get ready for the #perfectmatch! Tinder has taken to the skies to swipe right on the #mancity family. Today, we kick off an exciting new partnership with @tinder for @Cityzens all over the world! pic.twitter.com/7ZomnKHG7w