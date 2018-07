Manchester City anunció la contratación del volante argelino Riyad Mahrez

Este martes, Manchester City de Inglaterra anunció la contratación del volante argelino Riyad Mahrez, jugador proveniente de Leicester City, también de la Premier League.

Por medio de sus redes sociales y a través de un video y un mensaje que apunta: "Las mejores cosas vienen a los que esperan... Bienvenido a Manchester City".

Mahrez, de 27 años, militó en la segunda división francesa desde su debut hasta mediados de 2014 defendiendo a Le Havre para pasar luego a Leicester, equipo con el que logró el ascenso el 2015 y el título de la Premier League el 2016, año en el que alcanzó mayor notoriedad.

La operación le significó al equipo del arquero chileno Claudio Bravo desembolsar cerca de 68 millones de euros para quedarse con el futbolista.

The best things come to those who wait… 🕘#welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0