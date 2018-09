Marcelo Bielsa fue elegido como el mejor entrenador del mes en la Championship de Inglaterra

Marcelo Bielsa consiguió un reconocimiento al inmenso rendimiento que logró sacarle a Leeds United en la Championship (segunda división inglesa) y fue proclamado por la organización del campeonato como el mejor entrenador del mes.

"Marcelo llegó a Inglaterra este verano con una gran reputación, lo que está claramente justificado en base a cómo Leeds jugó sus primeros seis partidos. Entretenido pero organizado, el equipo ha adoptado sus métodos rápidamente y su desempeño inicial sugiere que serán fuertes candidatos para el ascenso", explicó George Burley, presidente del panel de evaluación para la elección del premio correspondiente a agosto.

El ex técnico de la selección chilena lleva cuatro victorias y dos empates que le dan 14 puntos en la tabla, para liderarla además con una notable diferencia de +10 goles.

Kemar Roofe, uno de los pupilos del DT trasandino, fue condecorado con el premio al jugador del mes, luego de marcar cuatro dianas desde el arranque de temporada.

Six games, 14 goals, 14 points. 🇦🇷 @LUFC ’s Marcelo Bielsa scoops the @SkyBetChamp Manager of the Month award for August > > https://t.co/HaAUPjSZF1 pic.twitter.com/HDyQiTVwjA

🏆 | #LUFC pair Marcelo Bielsa and Kemar Roofe have been named the @SkyBetChamp's Manager and Player of the Month for August