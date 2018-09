"Me dicen lesbiana": Bellerín habló sobre los insultos que recibe por parte de la hinchada de Arsenal

El ex compañero de Alexis Sánchez acusó intolerancia, luego de que comenzara a hacer público su gusto por la moda y el diseño.

Héctor Bellerín, defensor en Arsenal y ex compañero del chileno Alexis Sánchez en el cuadro londinense, habló sobre el duro trato que recibe por parte de la hinchada de los "gunners", que por su forma de vestir, su corte de pelo e intereses personales lo ataca con insultos homofóbicos.

"Algunos hinchas son muy ofensivos. La mayor parte de los insultos me llegan online, pero otros se escuchan en el estadio. Me dicen lesbiana porque uso el pelo largo y después siguen con otros muchos insultos homófobos. Cuando juego mal, la situación se vuelve insostenible", relató el jugador en una entrevista con The Times.

La situación tomó impulso cuando hace un par de temporadas el leteral comenzó a hacer público su interés por el diseño y la moda, algo que luce de forma habitual en sus redes sociales.

"Ahora ya me he acostumbrado, pero puede hacer daño. Cada cierto tiempo te lleva a meterte en discusiones. El problema es que ellos tienen una idea de cómo un futbolista debe vestirse, cómo debe comportarse y cómo debe hablar", comentó.

Acusó a que todo se debe a la intolerancia, ya que "si te comportas de forma distinta de lo que esperan te conviertes en un foco de atención".

"Es mucha presión. Se trata de algo muy peligroso, porque en la vida sería necesario ser libre de expresarse de cómo se es. El peor momento fue hace un año y medio, tuve que cerrar temporalmente mis cuentas en las redes sociales por los insultos que recibía", recordó.

Sin embargo, aseguró que cada día trata de aprender a combatir las situaciones adversas de la mejor manera posible para que no le afecten, un mensaje que comparte con sus seguidores.

Una de las últimas publicaciones del fútbolista en su cuenta de Instagram: