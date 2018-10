Mesut Ozil se convirtió en el jugador alemán con más goles en la historia de la Premier League

El volante Mesut Ozil se convirtió este lunes en el jugador alemán con más goles en la historia de la Premier League, tras ser gran figura en el triunfo por 3-1 de Arsenal sobre Leicester City.

Ozil marcó el primer tanto de los "Gunners" y con eso alcanzó su gol número 30, superando al legendario delantero Jurgen Klinsmann, quien anotó 29 veces con Tottenham Hotspur en la década de los 90.

La actuación de Ozil ante los "Foxes" fue sobresaliente, no solo por anotar y portar la jineta de capitán, sino también por participar en los otros dos goles, anotados por Pierr-Emeric Aubameyang para los londinenses.

Por esa razón, Ozil manifestó su "orgullo" por ser capitán y por haber mostrado un "fútbol sexy" en esta jornada.

I think we played some sexy football tonight 😎💪🏼 Proud captain of this team and this club! © #YaGunnersYa ❤ #M1Ö @Arsenal pic.twitter.com/iPFGxViAes