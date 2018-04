Salah hizo historia al ganar por tercera vez premio al jugador del mes de la Premier League

El egipcio Mohamed Salah, delantero de Liverpool, hizo historia este viernes al ganar por tercera vez en lo que va de temporada el premio a mejor futbolista del mes en la Premier League.

Salah, de 25 años, se coronó como jugador más destacado de la liga inglesa en noviembre, febrero y marzo, y se convierte en el primer y único futbolista en conquistarlo tres veces en una sola campaña.

"Ganar este trofeo de nuevo sienta muy bien. El mes pasado obtuvimos resultados muy buenos y eso es lo más importante", declaró el "Faraón" tras recibir el premio.

El delantero africano, que ha marcado 29 goles en lo que va de liga, tiene cerca el récord anotador en la Premier League que ostentan Alan Shearer (1995/1996), Cristiano Ronaldo (2007/2008) y Luis Suárez (2013/2014), con 31 tantos.

"Me siento muy orgulloso por poder estar peleando por romper ese récord. Pienso partido a partido, y ese es mi único objetivo. Quiero marcar goles, pero quiero también ayudar al equipo a ganar", señaló Salah.

El jugador de Liverpool se impuso en la votación, realizada en conjunto con los votos de un panel de expertos, capitanes de equipos de la Premier League y aficionados, a Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Romelu Lukaku (Manchester United), David Silva (Manchester City), Cenk Tosun (Everton) y Chris Wood (Burnley).

Además, la Premier League premió también el gran mes de marzo del Burnley e hizo entrega a su técnico, Sean Dyche, del galardón al entrenador más destacado.

He's done it again… 🏆🏆🏆@22mosalah has become the first-ever player to win the @PremierLeague Player of the Month award three times in the same season: https://t.co/0zoJdRrCMT pic.twitter.com/QVhZHJZNXj