Sergio Agüero confirmó que se sometió a una operación de rodilla

Sergio Agüero, delantero argentino de Manchester City, confirmó este martes que se sometió a una cirugía en la rodilla izquierda para recuperarse de la lesión que arrastra desde principios de marzo.

El pasado 11 de marzo, Agüero comunicó, a través de un mensaje en Twitter, que notó una molestia en la rodilla izquierda y que estaría un par de semanas fuera de los terrenos de juego.

La última aparición del argentino, de 29 años, fue en el partido que el City perdió ante Liverpool en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Etihad Stadium (1-2), cuando disputó 24 minutos.

Josep Guardiola, técnico de los "Sky Blues", manifestó la semana pasada que confiaba en que Agüero estuviera listo para los últimos partidos de la temporada y para el Mundial.

No obstante, con el título ya asegurado tras la victoria por 1-3 ante el Tottenham Hotspur el pasado sábado y la derrota de Manchester United ante West Bromwich Albion (0-1), el City puede permitirse el lujo de guardar a Agüero, más aún cuando los celestes ya no tienen ningún título más en juego.

Esta temporada, Agüero volvió a ser una pieza fundamental en el City y participó en 39 partidos, con 30 goles anotados.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas 💪//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪