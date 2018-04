Título de Guardiola en Manchester City derribó teoría de Manuel Pellegrini

Al llegar el entrenador catalán a Mancester, Pellegrini criticó a quienes "piensan que ganarán la Premier por 15 puntos, en Inglaterra no es así".

Manchester City se coronó campeón de la Premier League, merced a la derrota de su clásico rival Manchester United ante West Bromwich Albion, título que no solo generó alegría en sus jugadores, hinchas y cuerpo técnico, sino que también vino a silenciar algunas críticas del entrenador chileno Manuel Pellegrini cuando llegó Josep Guardiola a Inglaterra.

Y es que el tiempo comienza a darle la razón al entrenador catalán, quien tras una irregular primera temporada al mando de los "citizens", en su segundo año pudo ganar el título de Premier League, y a falta de 5 fechas para que termine la competencia, sacándole hasta la fecha 16 puntos de ventaja a los "diablos rojos".

Fue precisamente en esa primera temporada de resultados dubitativos, cuando el director técnico nacional, Manuel Pellegrini, quien había salido del equipo inglés a pesar de llegar a semifinales de Champions League, realizó declaraciones en las que señaló: "Quizá muchos pensaban que, con su llegada, el City iba a ganar la Premier por 15 puntos de diferencia, y no, en Inglaterra la cosa no es así". Situación en la que, por lo visto, no acertó, según reveló el miedo Olé.

Manchester City llegó a 87 unidades y tiene como próximo objetivo llegar a los 100 puntos en estas 5 jornadas que restan, para seguir mejorando el registro que dejó su antecesor, Manuel Pellegrini.