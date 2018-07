West Ham anunció al volante Jack Wilshere como su nueva incorporación

El equipo que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini, West Ham United, anunció este lunes la incorporación del volante inglés Jack Wilshere, por los próximos tres años.

El futbolista de 26 años llega al elenco de los "hammers" proveniente de Arsenal FC y de acuerdo a lo que explicó el sitio oficial del cuadro de London Stadium, es el equipo que apoyó desde su infancia.

Wilshere se sumará a la concentración de West Ham United en Suiza, donde realiza su pretemporada.

"Se siente bien, especial", sostuvo al sitio de los "hammers", donde agregó que "mucha gente sabe que tengo un vínculo especial con este club".

Our new midfielder has arrived... #WelcomeJack pic.twitter.com/kPd7hm4YxZ