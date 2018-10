Gonzalo Higuaín: Cuando llegó Cristiano Ronaldo, Juventus me echó

El delantero de AC Milan Gonzalo Higuaín acusó que Juventus forzó su salida una vez concretada la contratación del portugués Cristiano Ronaldo, en diálogo con el medio italiano La Gazzetta dello Sport.

"Con la llegada de Ronaldo, la 'Juve' me dijo que me tenía que ir. Dijeron que querían dar un salto cualitativo y que no podía quedarme", sostuvo el ariete argentino.

"Prácticamente, me echaron y todo el mundo lo sabe. Marcharme de Turín no fue mi decisión", agregó.

En esa línea, Higuaín aclaró que el cuadro rossonero "fue la mejor solución" para continuar su carrera.