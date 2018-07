La respuesta de AS Roma al fichaje de Cristiano Ronaldo en Juventus

El club AS Roma tuvo una particular respuesta al fichaje de Cristiano Ronaldo en Juventus y a través de redes sociales bromeó con imágenes del ídolo máximo del club, Francesco Totti, y de Lionel Messi.

"El Rey de Roma y el GOAT", publicó el cuadro de la Loba usando el juego de palabras en inglés para abreviar "greatest of all times" (el mejor de todos los tiempos).

Junto a la frase, se publicaron cuatro imágenes de ambos jugadores luego de un enfrentamiento por Liga de Campeones.

The King of Rome and the GOAT 👑🐐 pic.twitter.com/Jav7OLjHaR