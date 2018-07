Paulo Dybala y Alessandro Del Piero le dieron la bienvenida a Cristiano Ronaldo

El argentino Paulo Dybala y el ex jugador Alessandro Del Piero, fueron algunos de los que dieron este martes la bienvenida al portugués Cristiano Ronaldo, nuevo jugador de Juventus.

Poco después de que se hiciera oficial la operación, el ex capitán de la "vecchia signora" dio la bienvenida al "luso" con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: "La mejor decisión. Bienvenido CR7".

El portugués también fue recibido con cariño por Dybala, que publicó un mensaje en sus redes sociales en el que le da la bienvenida en italiano, español y portugués. "Bienvenido Cristiano" escribió el trasandino.

Revisa acá los mensajes de bienvenida al portugués:

Benvenuto a Torino, Cristiano 🏴🏳 We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! 💪🏽 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg