Sami Khedira renovó su contrato con Juventus hasta el 2021

El volante alemán Sami Khedira renovó este miércoles su contrato con Juventus hasta el 30 de junio de 2021, al prolongar por dos temporadas el anterior acuerdo, según informó el club turinés en un comunicado.

"Khedira, la historia continúa. La Juve y el futbolista alemán, juntos hasta 2021", informó el equipo, que definió al centrocampista de Stuttgart como "uno de los hombres clave" del equipo.

Khedira, de 31 años, llegó a Juventus en 2015 después de que expirara su contrato con Real Madrid y de allí se convirtió en un líder con el que conquistó tres ligas italianas, tres Copas Italia y una Supercopa nacional.

Campeón del mundo con la selección alemana en Brasil 2014, Khedira es el centrocampista de Juventus que más minutos ha jugado en los últimos tres años, con un total de 20 goles y 13 asistencias.

I just extended my contract at @Juventusfc until 2021. Since my first day I’ve had a special feeling and it quickly felt like home here. I'm very proud to be a part of the great history of the club and of the Juventus family. Let's continue to make black and white history 🏳🏴 pic.twitter.com/Cz5Fk7oZPn