Mario Alberto Kempes: Hay que dejar descansar a Lionel Messi de la selección argentina

El ex campeón del mundo en 1978 con la albiceleste sugirió un proceso de recambio para los trasandinos.

Mario Alberto Kempes, ex campeón del mundo con Argentina en el Mundial de 1978, analizó la temprana eliminación de su selección en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y aseguró que se debe buscar una alternativa para Lionel Messi, ya que no ha podido tener éxito en el equipo.

"Hay que dejarlo descansar uno o dos años de la selección porque está visto que no puede. Hay que llamar a los chicos que están en Argentina para empezar a trabajar. Después, si es necesario y él tiene ganas, se le incluye" destacó Kempes, en entrevista a TyC Sports.

"Argentina es messimaníaca. Él es el alma del equipo, y si no funciona no hay nadie que tenga la capacidad de ponerse el equipo al hombro. A los jugadores de la selección les falta personalidad y coraje", disparó el ex atacante.

Pero las críticas del ex seleccionado sobre los compañeros de Messi no se quedaron ahí y añadió que "van a quedar como unos grandes jugadores que, en cada equipo donde han estado, han triunfado y en la selección no han podido hacer nada. Esta fue la mejor selección que tuvo Argentina en todas las épocas, pero nunca ha habido un equipo".

Finalmente, insistió con la idea del recambio y aseguró que "hay que hacer borrón y cuenta nueva. Fueron 10 años con esta misma camada de jugadores y no se consiguió nada. Ya está, se terminó un ciclo. Hay que empezar a buscar otros jugadores", cerró.