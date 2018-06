Mujer argentina se tatuó a Messi inspirada en la derrota en final de Copa América Centenario

La mujer argentina Nora Franchini, de 54 años, se tatuó el rostro de Lionel Messi en parte de su espalda y la historia se hizo viral, explicando luego que estuvo motivada por el llanto del astro trasandino tras la derrota ante Chile en la final de Copa América Centenario.

"La idea surgió el día que lo vi llorando en la final de la Copa América, en Estados Unidos. Yo ya era fanática de antes, pero no soporté verlo llorar, y dije me lo voy a tatuar", explicó al diario Clarín.

"Se me cruzó por la cabeza y lo hice. Lo vi llorar por la tele y la angustia me duró casi dos horas. Nunca vi llorar a un jugador de fútbol, vi a un chico triste. Nadie me creía, pero me lo hice", reflexionó.

Franchini contó que estuvo seis horas en la sesión para luego quedar con el rostro del argentino en uno de sus omóplato.

De cara al vital partido de este martes, la fanática de Messi sostuvo que "vivo el Mundial con pasión. Ya me compré todo: bufanda, camiseta, corneta -enumera-. Lo que siento por Messi no lo busqué, simplemente me pasó. ¿Si le tengo fe a Argentina? Me guío por lo que él dijo: no somos candidatos".