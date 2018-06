Sebastián Abreu fue presentado en Magallanes: Tengo que cuidar mi presente al máximo

El delantero uruguayo Sebastián Abreu fue presentado este miércoles como flamante incorporación de Magallanes y durante el evento sostuvo que se encuentra orgulloso por mantener su carrera vigente a los 42 años.

"Me pongo a mirar con felicidad que llegando casi a cumplir 42 años estoy vigente, competitivo, sigo siendo llamado por entrenadores. Genera un orgullo tener esa carrera, pero no me estanco en eso, miro el hoy y ésta es mi realidad, mi presente, hay que cuidarlo al máximo", declaró.

"Me tocó vivir ahora en Puerto Montt que era fantástico y en tres meses, en Audax, parecía que era un viejo lisiado, entonces tienes que tener la seguridad de cuidar tu prestigio y si hoy estoy acá es porque estoy apto y feliz de tomar este desafío con uñas y dientes", agregó.