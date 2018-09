Alan Shearer le aconsejó a Marcus Rashford salir de Manchester United para poder triunfar

El ex futbolista Alan Shearer dejó caer en una columna en el medio británico The Sun que si Marcus Rashford quiere triunfar como delantero debería salir de Manchester United.

Los motivos que aporta quien es el máximo goleador histórico de la Premier League es que, en el United, Rashford se ve relegado a la posición de extremo en lugar de poder jugar en punta.

Esto se debe a que Jose Mourinho alinea a Romelu Lukaku en punta y no considera entre sus opciones jugar con dos delanteros centro.

"Si Lukaku se mantiene en forma, (Rashford) no va a conseguir jugar solo en punta. Si Mourinho sigue siendo el entrenador, no hay opción de que se juegue con dos puntas", explicó el que fuera delantero de Newcastle United.

Esta columna viene a colación del partido entre Inglaterra y España el pasado sábado en Wembley, que acabó con victoria del visitante por 1-2.

En los últimos instantes de partido, Rashford dispuso de un mano a mano con David de Gea, quien estuvo muy acertado para evitar que acabara en gol.

Según Shearer, este fallo es un síntoma de "un jugador que no está acostumbrado a jugar en esa posición".

"De las 126 apariciones que Rashford ha hecho en el United no estoy muy seguro de cuántas habrán sido en su posición favorita como delantero", expresó.

"No insto a Rashford a dejar Old Trafford. Es un gran club en el que estar, pero si quiere ser reconocido como un gran goleador, es algo que no va a ocurrir aquí. Necesitaría fichar por un equipo con la seguridad de que va a ser el hombre principal", agregó el delantero.