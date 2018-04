Anthony Martial quiere dejar Manchester United tras ser relegado a la banca luego de la llegada de Alexis

Algunos medios franceses afirmaron este martes que el delantero galo de Manchester United, Anthony Martial, tiene ganas de dejar el club luego de quedar relegado a un rol secundario tras la llegada de Alexis Sánchez y Romelu Lukaku.

"La firma de Romelu Lukaku y la contratación de Alexis Sánchez en enero obstaculizaron sus minutos de juego aún más", de acuerdo a lo que publicó la prensa inglesa, haciendo eco de lo dicho en Francia.

"Martial registró 11 goles y 10 asistencias, pero ha visto al ex astro de Arsenal usar sus minutos y no marca desde enero", agregó el artículo de The Sun.

El trato actual con Martial dura hasta mediados del 2019 y de acuerdo a RMC Sport el futbolista rechazó extenderlo debido a su ausencia de participaciones con los "diablos rojos".

Incluso se especula con que el portugués José Mourinho le ofreció un nuevo contrato de cinco años, el que fue hecho a un lado por su descontento.

Siempre fiel a las publicaciones internacionales, incluso Real Madrid está tras los pasos del seleccionado "bleu", además de Tottenham, Juventus y Atletico Madrid.