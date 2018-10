Jose Mourinho y las críticas en su contra: Jamás vi una persecución similar a un hombre

El entrenador de Manchester United, Jose Mourinho, se mostró molesto con la prensa, principalmente, tras el encuentro en el que su equipo venció por 3-2 a Newcastle, reclamando por las críticas recibidas y por los rumores que adelantaron su salida de los "diablos rojos".

El estratega aseguró que "tengo 55 años y nunca vi una persecución similar a un hombre, pareciera que si llueve es mi culpa, y que si hay un problema con el Brexit también", señaló con cierta ironía.

Además, agregó que "tengo que estar preparado para esto, pero es demasiado. En el fútbol hay maldad y una caza al hombre. Pero esto es mi vida y lo que amo"

Sobre su posible salida de Old Trafford, Mourinho destacó que "mis jefes me renovaron hasta el 2020 y yo no les puse una pistola para que lo hicieran. Me renovaron porque querían".

Finalmente, tuvo palabras paara algunos rendimientos individuales en el duelo ante las "urracas" indicando que "Rashford estaba sin ilusión en el campo y Scott McTominay parecía asustado".