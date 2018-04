La poética frase de Manchester United tras gran partido de Alexis y Pogba

Manchester United publicó una imagen del último triunfo sobre el City comandado por Alexis Sánchez y adjuntó una poética frase del vate británico Rudyard Kipling, incluida su evocación llamada "If..." ("Si...").

Junto a la frase "if you can keep your head when all about you are losing theirs..." aparecen los artífices del 3-2 conseguido el sábado ante el equipo de Josep Guardiola en el derbi, Alexis y Paul Pogba, quien marcó dos goles.

La traducción de esta pieza literaria es "si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido", verso que se completa con "y te culpan a ti", trozo que fue obviado por los "diablos rojos".

- Revisa la publicación del United: