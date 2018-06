Manchester United anunció acuerdo para fichar al brasileño Fred

Manchester United anunció un acuerdo con el club ucraniano Shakhtar Donetsk para el traspaso del seleccionado brasileño Fred.

El club en que milita Alexis Sánchez se mostró "complacido en anunciar que alcanzó un acuerdo con Shakhtar Donetsk para la transferencia de Frederico Rodrigues de Paula Santos".

El futbolista de 25 años debutó en el fútbol en el 2012 por Internacional de Porto Alegre y al año siguiente pasó a la escuadra de Donetsk donde marcó 15 goles en 122 partidos.

El futbolista brasileño, que disputará el Mundial de Rusia con su selección, se convirtió en el quinto fichaje más caro en la historia de los 'Diablos Rojos' al costar 60 millones de euros, por detrás de Paul Pogba (105 millones), Romelu Lukaku (75), Ángel di María (75) y Anthony Martial (60).

En Shakhtar Donetsk sumó tres ligas ucranianas, cuatro Copas de Ucrania y cuatro Supercopas.

En 2015, el jugador dio positivo en una prueba de dopaje precisamente la primera vez que fue llamado por Brasil para una competición oficial, en la Copa América de 2015 en Chile.

Fred tuvo que cumplir la sanción de un año de suspensión antes de proseguir su carrera en Ucrania.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8