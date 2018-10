Paul Pogba: No hace falta ser capitán para ser un líder

El volante Paul Pogba afirmó que para ser un líder no necesita portar la jineta de capitán, luego de la polémica en la que se vio envuelto con el técnico de Manchester United, Jose Mourinho.

El portugués le arrebató la condición de segundo capitán al campeón del mundo, luego de desencuentros entre ambos, pero el jugador reaccionó señalando que "no hace falta ser el capitán para hablar, tener la cinta en el brazo no te convierte en un líder".

"Nunca jugué en Francia para ser capitán, estar acá ya es suficiente para mí", agregó en relación al próximo amistoso de los "bleus" ante Islandia.

"Como líder, puedes hablar en el campo de juego, pero he visto líderes que no necesariamente hablaban. Por ejemplo, Andrea Pirlo (ex compañero en Juventus) es un líder, pero no hablaba en el vestuario. Salía al campo de juego y te mostraba el camino, él es un verdadero líder"", sentenció.