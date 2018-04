Pogba: No tengo ningún problema con Mourinho y creo que él tampoco lo tiene conmigo

El francés Paul Pogba desmintió cualquier desencuentro con el entrenador de Manchester United, Jose Mourinho, en declaraciones al Canal Football Club.

"No tengo ningún problema con José Mourinho y creo que él tampoco lo tiene conmigo", señaló el galo.

"Me dio el brazalete de capitán y otras responsabilidades en un gran club como el United. Yo soy un jugador y me gusta dar lo mejor de mí mismo", agregó el volante, quien afirmó que las veces que quedó en el banco de suplentes se deben a "elecciones en pro del equipo y no de un solo jugador".

"Sólo pienso en el presente, en la final de la FA Cup y en el Mundial que viene. No estoy pensando en los traspasos y todo lo demás", terminó Pogba.