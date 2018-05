Sir Alex Ferguson fue internado de urgencia por grave enfermedad

El medio inglés The Telegraph reportó este sábado que el ex técnico de Manchester United sir Alex Ferguson fue ingresado de urgencia a un recinto hospitalario debido a una grave enfermedad que le hace batallar por su vida.

Según la publicación británica Ferguson fue llevado rápidamente al Salford Royal Hospital con escolta policial, luego de que desde su hogar llamaran a una ambulancia esta mañana.

De acuerdo a The Sun, Ferguson debió someterse a una operación por encontrarse "seriamente enfermo", pese a que luego un vocero de Manchester United señaló que Ferguson se sometió a un procedimiento de emergencia por una hemorragia cerebral.

El procedimiento resultó de buena forma, pero necesita un periodo de cuidados intensivos.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



