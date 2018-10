Supuesta lesión de Alexis Sánchez en La Roja complicó su relación con Mourinho

El jugador no estará ante Juventus.

El director técnico de Manchester United, Jose Mourinho, confirmó este lunes que Alexis Sánchez no estará en el duelo ante Juventus por la Liga de Campeones, aunque sin aclarar la razón lo que ha generado muchas especulaciones al respecto sobre la situación que vive del delantero chileno en el club, aunque arrastraría una lesión.

Según indicó el corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa Maks Cárdenas el jugador sufrió una molestia en el aductor derecho en el amistoso de la selección chilena ante México, la que no fue informada al cuerpo técnico de la Roja ni al de su club, por lo que jugó el fin de semana algunos minutos ante Chelsea.

Confirmando esta versión el periodista Christian Martin de la cadena Fox Sports aseguró que este "tirón" le impidió a Sánchez entrenar este lunes, por eso no se le vio trabjando a la par de sus compañeros. Este mensaje del profesional en sus redes sociales fue retuiteado por el representante del jugador, Fernando Felicevich.

Por lo tanto, el problema ya no radica en la razón por la que Alexis no estuvo en la práctica previa al duelo con Juventus, sino que en el por qué Mourinho no dijo que esta molestia dejó al margen al chileno ¿Se habrá molestado el portugués?

Además, el club tampoco ha emitido algún comunicado detallando una lesión del jugador, lo que hace presumir que el técnico portugués, más allá de los problemas físicos, no pensaba contar con el tocopillano para este partido y todo indica a a que se debe a esta lesión que ocultó.

ESTA es la jugada @Alexis_Sanchez se toca el aductor derecho ante México. No le informó al cuerpo médico de la selección post partido y viajó sin que sea considerada.

Jugó 11 minutos ante el Chelsea.

Hoy no entrenó y Mourinho no dio las razones pic.twitter.com/nhnCXherYq — Maks Cárdenas (@MaksCardenas) 22 de octubre de 2018