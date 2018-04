Zlatan Ibrahimovic negó desencuentros con su ex técnico: Me gusta Mourinho

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic desmintió que durante su paso por Manchester United tuviese desencuentros con el entrenador José Mourinho y reveló que el único problema que debía enfrentar el luso era cuando debía darle descanso.

"Me dijo que el único problema que tenía conmigo era cuándo tenía que darme descanso", señaló el actual ariete de LA Galaxy en diálogo con ESPN.

"Me gusta Mourinho. El es 'The Special One' -El especial-. Le gusta ganar. Allá donde fue, ganó. Me hizo sentirme cómodo. Me dio mucha responsabilidad", agregó el ex compañero de Alexis Sánchez.

"Lo vienen haciendo bien. Ojalá ganen la FA Cup", cerró el escandinavo.