Pellegrini: Prefiero trabajar en clubes porque en la selección se dirige tres veces en el año

El flamante entrenador de West Ham United, el chileno Manuel Pellegrini, reveló que tomó la determinación de fichar en el conjunto inglés una vez acordada su salida de Hebei Fortune y además explicó por qué evitó hacerse cargo de la selección nacional.

"Cuando vine acá no tenía interés de salir de China y a mí me gusta trabajar más en clubes, porque en la selección se dirige tres veces en el año y el resto es trabajo administrativo. Me gusta trabajar todos los días y estar en la cancha todos los fines de semana", comentó en declaraciones publicadas por el CDF.

"Nunca la he querido descartar. Si en algún momento no tengo un club realmente atractivo y estoy en Chile y la selección no tiene seleccionador, porque nunca he tratado de sacarle el puesto a nadie, por supuesto será siempre una oportunidad", añadió.

Además, Pellegrini contó que a su juicio "la Premier es la mejor liga del mundo. Hace un tiempo habíamos llegado a un acuerdo con Hebei para terminar en mayo, mucho antes de que llegara la oferta de West Ham. No dejé al equipo chino para irme con ellos".

"Estuve dos años y medio en China y fue una experiencia muy interesante. Terminamos bien, pero los dos teníamos caminos diferentes. Allá tuve muchas ofertas para volver a la Premier y a Europa, yo estaba contento en China, pero por diferentes circunstancias llegamos a un acuerdo y me gustó mucho la opción del West Ham, donde hace tiempo me querían", terminó.