Pellegrini reveló los tres principios que pide a sus jugadores: Respeto, compromiso y desempeño

El entrenador nacional Manuel Pellegrini reveló cuáles son los principios clave que le pide a sus jugadores con el fin de mantener una buena relación en los equipos que dirige.

"Para mí, hay tres cosas que no son para nada negociables con los jugadores. Primero, el respeto. Respeto por todo: el club, los hinchas, periodistas, cuerpo técnico, entre los jugadores. Eso es muy importante", dijo en un artículo publicado por The Coaches' Voice y replicado por su nuevo club, West Ham United.

"Segundo, es el compromiso. Creo que hay muchas maneras de entrenar, pero necesitas tener compromiso del grupo con tu forma de hacerlo", agregó.

"Y tercero, el desempeño. Para mí no hay negociación en esto. Intento ser lo más objetivo posible. Entiendo que los jugadores que no actúan no pueden ser felices, pero mis exigencias hacia ellos son exactamente las mismas", prosiguió.

