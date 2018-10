Diego Maradona: Me gustaría que Messi no vaya más a la selección

El astro argentino Diego Armando Maradona, en entrevista con el diario El Clarín, se refirió al momento de la selección argentina, tras su participación en el Mundial de Rusia 2018 y al futuro de Lionel Messi en el equipo.

El "10" aseguró irónica y tajantemente que "me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar; le diría que que no venga más a la selección y que se retire porque siempre tiene la culpa él".

Además, agregó que "él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo. Está bien, teníamos todas las esperanzas en él, pero cuando vas al hipódromo vos tenés la esperanza de que gane tu caballo y sale octavo".

Por otra parte, afirmó que el equipo albiceleste no le "despierta absolutamente nada. Perdimos eso. La pasión. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro".

Finalmente, sobre el entrenador interino de los trasandinos Lionel Scaloni, el "Pelusa" señaló que "Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico ¡Cómo le vamos a dar la Selección Argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Nunca lo vi hacer un gol por Argentina", cerró.