Maradona apoyó el aborto legal: "Es criminal que una mujer tenga que ir a un carnicero"

Diego Maradona, astro de la selección argentina que ganó el Mundial de México en 1986, manifestó su apoyo a la legalización del aborto en su país, con una categórica declaración en entrevista con Víctor Hugo Morales para un canal trasandino.

"Hay que cuidar a la mujer, no se puede tener este ida y vuelta de que la mujer tiene que arriesgar cuando tiene un embarazo. No puede ser que tenga que ir a un carnicero para que le saquen el bebé. Eso es ser criminal", aseveró el también ex entrenador de la "albiceleste".

Además, Maradona envió un mensaje a los diputados que están debatiendo sobre el tema: "Esto le pediría a los que están votando: Que le den una posibilidad a la mujer de elegir abortar libremente".

"No es lo mismo perder un hijo o perder una vida que ir a gritar enfrente del Congreso", sentenció.