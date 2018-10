Médico confirmó severa artrosis de Diego Maradona: Necesita prótesis en sus rodillas

Germán Ochoa, traumatólogo y cirujano de Diego Maradona, detalló el delicado estado de salud del "10", quien posee una severa artrosis que afecta a sus dos rodillas, y que impiden que el astro argentino pueda caminar con normalidad.

Así lo indicó Ochoa a Toda Pasión, asegurando que "Maradona tiene una severa artrosis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos. Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse".

Pero el médico colombiano no se quedó ahí e indicó que "él sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas. A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, pero el problema es que Diego es un paciente joven. Pero sus rodillas no tienen otra solución".

Finalmente, el actual traumatólogo de América de Cali, dejó en claro que "no va a suceder que Diego no pueda caminar, no va a llegar a eso. Los avances de la tecnología permiten una solución. Pero la manera mas prudente e inteligente de llegar a una solución es operar las dos rodillas. Primero una y después la otra".

Eta declaración del profesional de la salud llega en momentos de preocupación de los fanáticos del "pelusa", quien en los últimos días fue sorprendido en un entrenamiento de Dorados de Sinaloa con dificultades en su desplazamiento.