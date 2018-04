Marcelo Barticciotto: Me da lo mismo que me borren del mural de la Garra Blanca

El ex futbolista e ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, aseguró que no le preocupa haber sido borrado del histórico mural de la Garra Blanca, que se encontraba en la Galería Arica del Estadio Monumental.

Este martes se supo que la barra eliminó el tradicional dibujo representativo de la hinchada, realizado el 2011 y en el que aparecían varios referentes como Marcelo Espina, Francisco "Chamaco" Valdés y Misael Escuti, entre otros, además de "Barti".

En relación a esto, el otrora atacante "albo" aseguró en su cuenta de Twitter que "a mí quisieran borrarme no solo del mural, sino también de la historia, me da lo mismo. Mientras esté en el recuerdo de ustedes, no voy a decir que me chupa un huevo porque queda mal, pero me da lo mismo".

En reemplazo del anterior homenaje se creará una nueva pintura con los nuevos líderes del "Cacique", el que estará listo la próxima semana cuando el club cumpla 93 años de existencia.