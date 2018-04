Bielsa contó que ofreció disculpas a Tabárez tras criticar a jugadores de Uruguay

El ex entrenador de la selección chilena Marcelo Bielsa escribió el prólogo del libro "Maestro, el legado de Tabárez", sobre el entrenador de la selección uruguaya Oscar Wáshington Tabárez, en el que recordó un polémico episodio que involucró también a la Roja.

El 17 de noviembre del 2015 Chile cayó 3-0 ante el cuadro oriental por las Clasificatorias a Rusia 2018 y el rosarino vio el partido en un bar de Montevideo, donde dialogó con algunos parroquianos sobre el primer tiempo de este encuentro, criticando con dureza a gran parte del equipo celeste.

Luego de que su análisis fuese revelado a través de un video, Bielsa contó que llamó al "Maestro" para ofrecerle disculpas a causa de esta situación que, según explicó, lo dejó avergonzado.

"Al día siguiente pude comunicarme con Tabárez. Le conté que lo sucedido se había producido en el marco de una charla informal y privada y que ignoraba que alguien la estuviera grabando, pero que igualmente me sentía muy apenado y quería disculparme", escribió Bielsa según reveló el medio Olé.

"El me dio una respuesta breve, tolerante y generosa. Me contestó que coincidía en que el equipo no había jugado bien durante la primera etapa, a lo que respondí que eso no me preocupaba, porque en definitiva se trataba sólo de mi opinión".

"Que lo que realmente me avergonzaba era que esa referencia mía sobre un grupo de futbolistas hubiese tomado estado público. Comprensivamente, me eximió de la culpa que yo sentía, accediendo a extender mis disculpas a quienes yo había señalado", comentó.

