Marcelo Bielsa fue anunciado como nuevo técnico de Leeds United

El ex entrenador de la selección chilena Marcelo Bielsa fue confirmado este viernes como nuevo técnico del histórico club Leeds United, elenco que actualmente se encuentra en la Championships, la segunda división del fútbol inglés.

"Leeds United está encantado de anunciar el nombramiento del argentino Marcelo Bielsa como nuevo entrenador en jefe", publicó la institución en su cuenta en Twitter.

✍️ | #LUFC are delighted to announce the appointment of Argentine Marcelo Bielsa in the role of head coach