Marcelo Bielsa: Lo mejor de Argentina va a aparecer a partir del partido con Nigeria

En una conferencia de prensa donde se mostró optimista por su llegada a la dirección técnica del histórico Leeds United de Inglaterra, Marcelo Bielsa compartió su pronóstico para Argentina en la decisiva tercera fecha de la fase de grupos en el Mundial, en la que aseguró, será el momento en el que se empiece a ver la mejor versión de la albiceleste.

"Y creo que los dos partidos previos serán la base para corregir y encontrar el nivel competititvo que el equipo y el proyecto de selección tiene. Tengo mucha fe en el cuerpo técnico y en los jugadores y estoy muy ilusionado que a partir de mañana (martes) aparezca lo mejor de nuestro equipo", dijo

"Lo mejor de Argentina va a aparecer a partir de mañana", insistió, ya que cree "firmemente en la calidad de los jugadores" y en el liderazgo de Lionel Messi, "que se va a hacer evidente", aseguró.

El ex entrenador de Chile ve de lejos la participación de su propia selección, ya que esta semana inició su trabajo al mando de los "Peacocks", con quienes tiene la misión de convertirse en protagonista de la Championships, la segunda división del fútbol inglés. Para ello, y en su conocido estilo, aseguró que puso toda su atención en conocer a fondo el funcionamiento del equipo: "Vi los 51 partidos de la temporada pasada y tengo una idea de lo que hay que hacer".

También fue ocasión para consultarle sobre su polémica salida de Lille, desde donde fue despedido para acabar con un cruce de demandas en la justicia francesa.

"Yo fui despedido con el equipo en el puesto 19, pero habiéndose jugado solo el 20 por ciento de los partidos para los que fui contratado", detalló. Cabe resaltar, que en total fueron 18 las fechas que los "mastines" jugaron bajo su mando, donde solo sumaron 17 puntos en la Ligue 1.

Para Bielsa será su sexto club luego de sus pasos por Newell's Old Boys, Atlas, América, Vélez Sarsfield, Espanyol, Athletic Bilbao, Olympique Marsella y Lille. Leeds viene de ser decimotercero en la pasada temporada, y ahora se ilusiona con el regreso a la Premier luego de 14 años en segunda y tercera división.

