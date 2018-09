Primer revés para Bielsa: Se lesionó el fichaje estrella de Leeds y los hinchas le echan la culpa

El ex director técnico de la selección chilena Marcelo Bielsa recibió sus primeros cuestionamientos desde su llegada a Leeds United de la Segunda División de Inglaterra debido a la lesión del delantero Patrick Bamford, fichaje estrella de la temporada.

Si bien el ex jugador de Middlesbrough no ha podido ganarse la titularidad en el equipo del "Loco", el club pagó casi ocho millones de euros por él y estará fuera de las canchas cerca de cuatro meses por una lesión en el ligamento cruzado posterior.

La razón por la que se le endosa la responsabilidad al rosarino es por la determinación de enviarlo a jugar un partido de la sub 23 ante Briston City durante la fecha FIFA. En ese encuentro el atacante se lesionó.

Así, Bielsa, que es líder en la Championship gracias a cuatro victorias y dos empates, tuvo su primer desencuentro con los hinchas que lo cuestionan por una decisión que los tendrá con un jugador menos buena parte de la temporada.

