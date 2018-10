Castañeda a medio argentino: A Marcelo Díaz lo ponían de lateral y yo lo puse de volante

En Argentina, el fenómeno causado por Marcelo Díaz motivó al diario Olé a indagar en sus inicios en el fútbol profesional y así llegaron a Víctor Hugo Castañeda, quien se lo llevó desde Universidad de Chile a La Serena para foguearlo.

Y el ex técnico del cuadro granate dio luces respecto a cómo el ahora jugador de Racing llegó a convertirse en el eje de los equipos en que ha jugado.

"Yo lo conocí en las inferiores de la U de Chile. Cuando estoy dirigiendo en La Serena (2010), un jugador me dice: 'Profe Marcelo quiere hablar contigo porque está complicado en la U'. Yo lo llamo y me dice: 'Estoy pensando en retirarme, pero quiero una oportunidad, ¿me la das?'. Yo le digo: 'Sí claro, pero mira que acá no te podemos pagar como en la U'. El consiguió que la U le pagara parte del contrato y se quedó", contó el ex seleccionado chileno al diario argentino.

"Yo lo presento a Marcelo Díaz en el club. Me dicen los dirigentes que es lateral. Y yo les respondo que en la U está subutilizado y que lo quiero de volante mixto. Ahí arrancó Marcelo en el medio, por seis meses, fue figura. Volvió a la U y Sampaoli lo puso a jugar de volante de central", añadió Castañeda.

Contó que en su etapa como jugador granate "yo siempre lo motivé. Le explicaba que aquí la pobreza era franciscana mientras en la U tenía todo. Yo le decía que a determinado ritmo en la U no iba a jugar, él siempre entendió, y me pone contento todo lo que vino después".

Dice Castañeda que no tiene ningún mérito en lo hecho por Díaz en su carrera. "Yo puse los bueyes delante de la carreta. Antes lo ponían de lateral y él no es lateral, claramente por sus condiciones no es para la banda. Yo lo puse de volante y hoy es inteligente, muy profesional y serio", comentó.

Sobre su actual momento, el oriundo de San Vicente contó que "esperaba que recuperara su nivel. Marcelo tiene un desgaste de seis o siete años sin vacaciones, por las Copa América, el Mundial de Brasil, y la Copa Confederaciones (2017), donde comete un error que lo afecta mucho porque Chile perdió la final. Anímicamente lo afectó y yo hablé mucho con él. Yo siempre esperé que levantara su nivel. En Buenos Aires, volvió a su nivel que todos lo conocemos. Todos hablan de Alexis Sánchez y Vidal en la selección, pero Aránguiz y Marcelo Díaz siempre fueron los termómetros de la Roja".