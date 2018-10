Marcelo Díaz y su marginación de La Roja: No tengo mucho que decir, me enfoco en seguir trabajando

Una de las ausencias más lamentadas por parte de los hinchas en la nómina de la Selección chilena fue la de Marcelo Díaz, y este jueves el mismo jugador de Racing quien comentó sobre su marginación en la lista entregada por Reinaldo Rueda.

"No tengo mucho que decir, no estoy en la nómina. Me enfoco a seguir trabajando acá. Estar en Racing me hace sentir cómodo y tengo que seguir haciéndolo bien", comentó el ex Universidad de Chile en conferencia de prensa.

Respecto a su presente en la "Academia", el volante señaló que: "Me sorprendió la ovación de la gente porque llevo muy poco tiempo acá. Me llena de orgullo que pase esto".

A diferencia de Díaz, sus compañeros en el club argentino, Eugenio Mena y Gabriel Arias sí fueron convocados para los duelos amistosos ante Perú y México.