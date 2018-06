Marcelo Salas: Pude haber jugado al Mundial de Sudáfrica si me operaba la rodilla

El ex delantero nacional Marcelo Salas conversó con los Hijos de Putín de Radio Cooperativa y contó que pudo haber jugado al Mundial de Sudáfrica si en lugar de elegir retirarse del fútbol se operaba la rodilla que lo obligó a dejar las canchas.

"Son circunstancias de la vida. Yo lo tomo con mucho más tranquilidad. Quizás pude haber llegado si tomaba otra determinación, me pude haber operado la rodilla, haber aguantado dos meses para volver bien y jugar el Mundial", apuntó el ex jugador que dejó la actividad con la camiseta de Universidad de Chile.

"Fue una de las conversaciones que tuve con Eduardo Berizzo (ayudante de Marcelo Bielsa) en ese momento que me dijo que pare dos meses, que vea el tema de la rodilla y me retire con el Mundial por último. Tampoco tenía que ser titular, pude haber jugado algunos minutos en los segundos tiempos y quizás analizándolo más fríamente se pudo haber dado", agregó.

Sobre la determinación tomada en ese momento, aseguró que "yo muchas veces funcioné pensando, pero en otras tomé decisiones en el momento y la verdad que venía dándole vueltas al tema del retiro porque los últimos seis meses los jugué infiltrado"

"Después del partido con Cobreloa dije ya está, me despedí de mis compañeros y me retiré, quizás si lo hubiera pensado más tranquilo hubiese dicho me limpio la rodilla, vuelvo en febrero o marzo y juego el Mundial, pero no se puede volver el tiempo atrás y nada que hacer", agregó.

Francia 1998

Sobre lo ocurrido en el Mundial de Francia 1998, la única cita que disputó, Salas apuntó que "me acuerdo que estábamos muy concentrados y con muchas ganas. Ilusionados con hacer un buen Mundial. Estábamos convencidos de que podíamos hacer algo importante y así lo hicimos".

Además, de los cuatro goles que anotó destacó "el segundo gol que le hice a Italia es el que más recuerdo de Francia 1998, por cómo fue y por ser a una potencia".

Finalmente, aseguró que "el resultado que más lamento es el de Brasil, creímos que algo más podíamos hacer, pero nos encontramos con una de la mejores selecciones. Con un Ronaldo que era de los mejores del mundo".