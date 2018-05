Más de mil personas participaron en la Bud 3x3 Night Cup en Antofagasta

En el evento nortino participó el ex futbolista Rodrigo Goldberg.

Este fin de semana se realizó en Antofagasta el cameonato Bud 3x3 Night Cup, torneo gratuito en el que equipos de hombres y mujeres participan por un viaje a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El evento desarrollado en la capital de la Segunda Región contó con la presencia de 1.114 personas. Es decir, 253 equipos masculinos y 33 equipos femeninos de 4 personas cada uno (tres jugadores y una reserva).

El equipo ganador de la fecha en la ciudad nortina, jugada en la playa Las Almejas, fue UCN en a categoría femenina y en la masculina Almejas FC. Ambos equipos disputarán en su categoría la Gran Final del Bud 3x3 Night Cup en Santiago el 17 de mayo, para llevarse pasajes y todos los gastos pagados a la inauguración del Mundial del presente año

Bud 3x3 Night Cup considera diez fechas de juego en las ciudades de Santiago, Temuco, Concepción, La Serena, Rancagua, Valparaíso, Antofagasta e Iquique. Y como la invitación es a vivir la fiesta de la FIFA World Cup, cada fecha en el torneo local finaliza para los participantes con una jornada de música electrónica, DJ, Budweiser y amigos.

En el evento realizado en Antofagasta se contó con la presencia de Rodrigo Goldberg, ex futbolista chileno y actual comentarista de Al Aire Libre. "Al final del día, aunque Chile no esté en el Mundial vamos a querer verlo igual. Y que se hagan iniciativas como el Bud 3x3 Night Cup que permitan acercar el Mundial a la gente es súper bueno, porque nos ayuda a generar la cultura de estar siempre encima y de recordar de que si no es este el Mundial de Chile, será el otro. Y mientras, a disfrutar la fiesta", afirmó al respecto el "Polaco".