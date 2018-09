Abogado de Pinilla: Estamos confiados en nuestra posición y que el juicio nos será favorable

La defensa del ex jugador azul señaló que no tienen preocupaciones de cara a la resolución.

Luego de la presentación de alegatos este viernes por parte de la defensa de Mauricio Pinilla hacia Universidad de Chile, el abogado del jugador, Alejandro Cariz, señaló que están conformes y confiados con lo que se pueda resolver a futuro en el caso.

"Estamos sumamente tranquilos y confiados en nuestra posición, lo que nos corresponde como defensa técnica es proporcionar los medios de prueba a la jueza, formar convicción y que se resolverá a nuestro favor, no tenemos mayores preocupaciones que eso", comentó Cariz.

Respecto a las sensaciones que tiene sobre al actuar de Azul Azul en la disputa, el respaldo de Pinilla apuntó a la pasividad de la contraparte.

"Eché de menos que el señor Carlos Heller lamentablemente no tuvo la gallardía de venir a declarar. Dos de los protagonistas del despido del 31 de julio no se van a presentar. Llama la atención y es una muestra de que no se quiere colaborar", agregó.

El primer juicio entre Pinilla y la junta del club universitario tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el Primer Juzgado de San Miguel.