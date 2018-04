Mauricio Pinilla: Todo el trabajo que veníamos haciendo se fue a la basura

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla se manifestó autocrítico tras la caída de este domingo de los azules ante Universidad de Concepción por la undécima fecha del Campeonato Nacional 2018.

El atacante afirmó tras el compromiso que "todo el trabajo que veníamos haciendo se fue a la basura. Lo principal que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad, asumir que estamos en un momento complicado y remar desde atrás. Hay que estar unidos. Le agradecemos a la gente que nos vino a apoyar hoy".

En relación a sus problemas físicos, el ariete dijo que "los tobillos están pésimo, pero no es el momento para descansar. Vamos a tratar de solucionar los problemas en el camino pero lo único que pienso ahora es en recuperarme lo antes posible y estar en un partido por Copa Libertadores tan lindo como será ante Racing en Avellaneda".

"Que se me venga a juzgar mi hombría, mi honestidad, no lo voy a tolerar. He hecho millones de sacrificios para jugar. Jamás en la vida voy a ser un jugador que va a abandonar", añadió ante las críticas recibidas luego de ser sustituido ante Cruzeiro.

En la misma línea agregó que "me preocupa más que se agrave nuestra situación en el campeonato y en la Copa Libertadores que mi tobillo. Estoy en mis últimos años de carrera, pretendo disfrutarlos y yo los disfruto en la cancha".

Por último, el jugador descartó haber encarado a algún compañero tras las últimas derrotas, afirmando que "no lo he hecho nunca. Yo estoy acá para sumar, tanto dentro como fuera de la cancha. Respeto mucho a cada uno de mis compañeros, desde el más viejo hasta el más joven. No sería capaz de encarar a ninguno por ninguna situación. Yo he cometido muchos errores en la cancha, alguno se puede equivocar pero no sería capaz de hacer algo así".