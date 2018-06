Pinilla eligió su mejor gol en entrevista con Los de Abajo: El primero de chilena que hice por la U

El delantero de Universidad de Chile Mauricio Pinilla concedió una entrevista al canal oficial de youtube de la barra Los de Abajo en la que contó varias anécdotas sobre su cercanía con el club al que llegó de niño y eligió el mejor gol de su carrera.

"He hecho hartos goles bonitos, pero el que más me gusta fue el primero de chilena que hice por la U contra Wanderers, aquí en el Nacional. Ese gol creo que marcó un inicio en mi carrera", apuntó el jugador.

También comentó sus goles más celebrados. "He gritado hartos goles, sobre todo cuando se consiguió la Sudamericana, esos los grité como hincha. Pero como jugador creo que tengo una forma bastante particular de celebrarlos, todos los grito con bastante intensidad. Me gusta estar con la gente, los grito con la barra. Convertir un gol es lo más lindo", expuso.

Pinilla no eludió ningún tema y también contó cuál es su trago favorito: "Hace poco tiempo aprendí a disfrutar la piscola. Cuando tengo la oportunidad me tomo un trago como bajativo. Cuando hace calor, prefiero una rica cerveza".

Revisa acá la entrevista completa:

Acá el gol de Pinilla: