AC Milan oficializó a Pepe Reina e Ivan Strinic como sus nuevos refuerzos

AC Milan confirmó este lunes el fichaje del portero español Pepe Reina, quien firmó un contrato hasta 2021 con el club "Rossonero", luego de desvincularse de Napoli tras el término de la última temporada de la Liga italiana.

La incorporación del guardameta fue anunciada por la misma institución italiana en un comunicado oficial, en el que informa también del fichaje del seleccionado croata, Ivan Strinic.

"AC Milan comunica que ha adquirido las prestaciones deportivas de José Manuel Reina Páez e Ivan Strinic. El portero español y el defensa croata han firmado un contrato con el club 'rossonero' hasta el 30 de junio de 2021", informó el conjunto milanés.

A Reina y Strinic, es posible que se sume próximamente a Milan el volante Alen Halilovic, según informó el consejero delegado del club, Marco Fassone.

