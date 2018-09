Sergio Agüero extendió su contrato con Manchester City hasta 2021

El delantero argentino Sergio Agüero renovó su contrato con Manchester City este jueves, acordando así su permanencia en el club inglés hasta el año 2021.

El máximo goleador en la historia del elenco "ciudadano" declaró que "mi idea era estar aquí diez años. Llevo siete y podré alcanzar lo estimado cuando termine mi contrato. Esperemos que así sea, por eso firmé".

Por su parte el mismo técnico del City, Josep Guardiola alabó la decisión del mundialista con la albiceleste por permanecer en el equipo.

"Es un jugador importante para el club, no sé si acabará su carrera aquí, pero es bonito que haya elegido quedarse con nosotros", declaró Pep.

- Así anuncio Manchester City la renovación de Agüero:

