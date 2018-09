El duro revés para Neymar: No recibió votos en The Best

El brasileño no fue elegido ni por su seleccionador, Tite.

El brasileño Neymar sufrió un duro revés en los premios The Best que la FIFA entregó el lunes, correspondientes a la temporada 2017-2018, debido a que no figuró entre las preferencias de ninguno de los votantes.

Según reveló el medio español Mundo Deportivo, el jugador de Paris Saint-Germain ni siquiera figuró entre las preferencias del seleccionador de Brasil, Tite, quien optó por Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo.

Tampoco estuvo en los votos de Joao Miranda, capitán de la "canarinha" al momento de las votaciones, pues éste eligió a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi.