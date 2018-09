Marco Antonio Figueroa: Creo que vamos a ganar en mi debut, pero soy fantasma y no mago

El nuevo entrenador de O'Higgins, Marco Antonio Figueroa, se mostró optimista con el resultado que pueda obtener en su debut este fin de semana ante Palestino, en su presentación oficial este miércoles en Rancagua.

Al respecto, el flamante DT de los celestes dijo que "yo creo que nos vamos a quedar con los tres puntos, pero yo soy fantasma y no mago. Creo que vamos a ganar el partido porque esto a veces pasa más por la cabeza del futbolista que por su rendimiento".

"Cuando conversé con el plantel hoy me di cuenta de que todos están comprometidos con sacar esto adelante y eso a mí me ayuda. Si bien no son los 12 ó 15 días que uno necesita para preparar bien un partido, no voy a tener ninguna excusa porque yo no me escudo en eso", agregó.

En relación al plantel que tiene O'Higgins, Figueroa afirmó que "lo que me queda hacer es solamente ordenar a este grupo de jugadores, que tiene talento. Porque nadie discute que (Roberto) Cereceda pasa por un buen momento, que Ramón Fernández si vuelve a ser el que yo tuve en mi primera etapa (en O'Higgins) y después en la U nos puede aportar muchísimo. Con un 'Maxi' Salas que tiene enormes deseos de trascender, rodeados con jóvenes, como (Raúl) Osorio, Bastián San Juan, o el mismo Albert (Acevedo) que pone experiencia".

Sobre el presente del fútbol nacional, el "Fantasma" aseguró que "Colo Colo, la U y la UC tienen grandes inversiones y no terminan de trascender a nivel internacional, eso es preocupante porque de los mejores equipos están conformadas las selecciones nacionales. Ahí es donde hay que meterle un poco más de énfasis a los técnicos y tratar de aprovechar la juventud que viene pisando fuerte".

"Hay un recambio generacional en nuestro fútbol y a eso le tiene que sacar provecho la selección, tanto la juvenil como la mayor, para aprovechar al máximo este recambio que para Chile va a ser muy duro", apuntó.

O'Higgins recibirá este sábado a Palestino en Rancagua, a las 17:30 horas, por la vigésimo cuarta fecha del Campeonato Nacional.